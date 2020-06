Kaj danes počne nekdanja ministrica, Konjičanka mag. Ksenija Klampfer?

Konjičanka mag. Ksenija Klampfer je ob menjavi vlade zapustila mesto ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, kot namestnica generalnega direktorja na Direktoratu za javni sektor.

V preteklih letih politično zelo aktivna Klampferjeva je pred časom med drugim odstopila tudi z mesta podpredsednice Stranke modernega centra (SMC) in izstopila iz stranke. Glede aktivnega političnega delovanja v prihodnosti pa v tem trenutku ne razmišlja. Pravi pa, da bo vsekakor po najboljših močeh pomagala, da naša država ostane in se razvija v napredno, odprto in vključujočo družbo, z visoko stopnjo varstva človekovih pravic.