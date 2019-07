Kaj beremo na počitnicah?

Dopustniški čas omogoča več druženja s knjigami. Po katerih knjigah je največje povpraševanje med bralci na Konjiškem?

V Knjižnici Slovenske Konjice v poletnih mesecih poraste izposoja romanov različnih žanrov, od ljubezenskih in biografskih do kriminalnih in zgodovinskih. Med ljubezenskimi je po besedah knjižničarke Ane Miličevič še vedno zelo priljubljena Jojo Moyes, letos bralce navdušuje njen novi roman Dekle, ki si ga zapustil. Po izzidu filma je letošnji hit tudi roman Prvič, avtorice Anne Todd.

Kriminalke vse bolj priljubljene

Nekateri bralci pa si dopustniški čas raje popestrijo z napetimi kriminalkami. Še vedno prednjačijo skandinavski pisci, med katerimi je najbolj znan Jo Nesbo, eden najboljših piscev kriminalk na svetu. Njegovi romani z glavnim junakom detektivom Harryjem Holom so dosegli uspeh tako v njegovi rodni Norveški kot tudi drugod po svetu, navdušili so kritike, knjigarnarje in bralce. “Vendar opažamo, da bralci vedno raje posegajo tudi po kriminalnih romanih slovenskih avtorjev, kot so Tadej Golob, Mojca Širok, Avgust Demšar in Igor Karlovšek,” še navaja Miličevičeva.

Kot še pravi konjiška knjižničarka, lahko med hite »krimi« poletja uvrstimo tudi knjižne novosti. Denimo triler Kje je predsednik, ki sta ga napisala James Patterson in Bill Clinton. Detektivni roman Smrtonostna belina avtorja Roberta Galbraitha in roman Živi pesek, ki vas bo posrkal, pretresel in vam še dolgo ostal v spominu. Je knjižna uspešnica švedske avtorice Malin Persson Giolito.