K preprečevanju samomora lahko prispeva vsakdo

Samomorilno vedenje ne pozna meja in lahko prizadene vsakogar. Ne glede na starost, je samomor vsako leto med 20 vodilnimi vzroki umrljivosti na svetu in zaradi samomora vsako leto umre več kot 800 tisoč ljudi, kar pomeni, da se vsakih 40 sekund zgodi en samomor.

V Sloveniji je v letu 2017 za posledicami samomora umrlo 411 ljudi. Samomor je v veliki meri možno preprečiti in pri tem lahko sodeluje vsakdo.

Leta 2017 je samomorilni količnik v Sloveniji (število umrlih zaradi samomora na 100 tisoč prebivalcev) znašal 19,89 (31,87 za moške in 8,08 za ženske). V absolutnih številkah to pomeni, da je za posledicami samomora v letu 2017 umrlo 411 oseb (327 moških in 84 žensk). Razmerje med moškimi in ženskimi samomori je znašalo 3,8, kar pomeni, da za posledicami samomora umre približno štirikrat več moških kot žensk.



Mladi kot posebej ranljiva skupina

Že skoraj desetletje na Slovenskem centru za raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič izvajajo preventivne aktivnosti za mlade. Eden od pomembnejših ciljev tovrstnih dejavnosti je identifikacija mladostnikov v stiski ter nadaljnje ukrepanje oziroma skrb za aktiviranje ustreznih virov pomoči. V centru še pojasnjujejo, da so stiske otrok velikokrat tudi spregledane, saj so znaki lahko zelo prikriti ali pa npr. sprememb v otrokovem vedenju ne pripišemo njegovi stiski, temveč odraščanju.