Jutri znova odpirajo bazene in nastanitve v Termah Zreče

Jutri bodo v Termah Zreče po večtedenskem zaprtju znova sprejeli prve kopalce.

Napovedali so, da bodo jutri odprli vrata nastanitvenih zmogljivosti in bazenov. V Uniturju ob tem poudarjajo, da bodo pri tem zadostili vsem priporočenim ukrepom zdravstvene stroke.

Goste v Savna vasi in Wellnessu Idila spet pričakujejo od petka naprej. Savne bodo odprte ob koncih tedna, wellness pa od torka do nedelje, oboje v popoldanskem in večernem času.

V Termah Zreče sicer že od 6. maja izvajajo ambulantno fizioterapijo in vse posvete v specialističnih ambulantah, postopno pa bodo odprli tudi gostinske objekte. (N. K.)