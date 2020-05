Junija z vrta že pobiramo pridelke, prav tako pa sejemo in sadimo jesenske vrtnine.

Junija lahko sadimo nizek fižol ter sejemo zimsko črno redkev, repo, špinačo in mesečno redkvico. Konec meseca še zadnjič sadimo grah ter drugič sejemo kumare. Za vzgojo sadik sejemo endivijo, glavnato solato, navadne in podzemeljske kolerabe, kodravi ohrovt. Presajamo pozno cvetačo, zelje, kodravi in brstični ohrovt, navadne in podzemeljske kolerabe, glavnato solato, lahko še por in zeleno. Krompir, kapusnice in bob spet osipamo. Ob suši zalivamo zlasti cvetačo, paradižnike, redkev, redkvico in solato. Paradižnike privežemo ob količke ter jim redno odstranjujemo zalistnike. Žanjemo cvetoče dišavnice, a le kadar niso rosne, ker imajo takrat najbolj intenziven vonj. Za zimo jih posušimo v zračnem prostoru.

