Junija obiramo jagode, ribez, češnje in sibirske borovnice

Junija zorijo jagode in češnje. V sadovnjaku in vinogradu je potrebno opraviti poletno obrezovanje. Narava tudi sama poskrbi za odvečne plodove. Starejša drevesa, ki so bogata s plodovi, v juniju sama odvržejo odvečne plodove. V kolikor drevo samo ne odvrže odvečnega sadja, je treba zredčiti plodove in odstraniti poškodovane in slabo razvite sadeže, da bodo zdravi plodovi dobili več hrane za razvoj. Predvsem na jablanah, hruškah in breskvah. Ribezu junija obrežemo poškodovane in odvečne poganjke, s tem zagotovimo hranila močnejšim in zdravim poganjkom. Poleg jagod, češenj in ribeza, ta mesec obiramo sibirske borovnice, ki jih je najbolje pojesti sveže nabrane. Travo okoli mladih dreves moramo redno kositi ali prirezati, saj sadikam jemlje potrebna hranila. V nepokošeni in visoki travi pa svoje zavetje najde tudi voluhar.

