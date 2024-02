Junak slovenskih zmag v Kopru je Bistričan Klemen Prepelič

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v kvalifikacije za EuroBasket 2025 dobila uvodni tekmi v Kopru. Po zmagi nad Ukrajino (87:73) so bili Slovenci boljši še od Izraela (88:79). Pri obeh zmagah je bil najboljši slovenski strelec Bistričan Klemen Prepelič, ki je dosegel 30 oz. 21 točk. V reprezentanci je bil v tem ciklu še en Bistričan, in sicer Bine Prepelič.

V ‘slovenski skupini’ so še Portugalci, na evropsko prvenstvo pa se bodo na koncu uvrstile kar tri reprezentance. Naslednje tekme bodo novembra. (Jure Mernik)

Foto: FIBA