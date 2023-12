Judoisti bistriškega Impola so postali ekipni državni prvaki

Člani Judo kluba Impol iz Slovenske Bistrice so postali ekipni državni prvaki. Zmago v 1. ligi Telekom Slovenije so si priborili v domači dvorani.

Tekmovalci Impola so premagali vseh pet ekip, ki so še tekmovale v 1. slovenski ligi in se tako državnega naslova veselijo prvič po petih letih. Drugo mesto je pripadlo Judo klubu Acron Slovenj Gradec, bron je pripadel Judo klubu Bežigrad.

Izjavi:

Anej Dukarič (3 zmage, 1 poraz): “Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo vrniti naslov prvaka v Slovensko Bistrico. V prejšnjih sezonah nam je vedno zmanjkalo malo športne sreče, ampak smo zato letos z dominantno predstavo pokazali, da naslov prvakov spada v Slovensko Bistrico. Zelo sem ponosen na ekipo, ki je pokazala, da se s pravim ekipnim duhom da doseči vse. Vsak izmed tekmovalcev si je zaslužil ta pokal in vesel sem, da nam je to uspelo v domači dvorani. Zahvalil pa bi se tudi rad vsem navijačem, ki so nas prišli podpreti. Vzdušje je bilo res vrhunsko.”

Mario Gašparič (3 zmage, 1 poraz): “Že po prvem obračunu z nasprotniki iz Šiške je bilo očitno, da si celotna ekipa želi zmage. Ne glede na to, kdo nam je stal nasproti, smo bili pripravljeni pustiti srce na blazini. Ta zmaga ni zgolj odraz dobre dnevne forme in izjemne navijaške podpore s tribun, temveč zrcalo trdih treningov in odrekanj v preteklih mescih. Še bolj kot na končen rezultat sem ponosen na napredek ekipe v primerjavi s preteklim letom. Seveda pa ni lepšega občutka kot slaviti naslov prvakov v domači dvorani.”