Judo zveza Slovenije s priznanjem za življenjsko delo počastila Franca Očka

Judo zveza Slovenije je minuli torek, 23. januarja, podelila priznanja najboljšim judoistom preteklega leta. Posebno priznanje za življenjsko delo je prejel Franc Očko iz Slovenske Bistrice, ki je kar 33 let opravljal delo generalnega sekretarja Judo zveze Slovenije.

»To delo sem opravljal vse od leta 1990. Na lanskih volitvah za novo štiriletno obdobje generalnega sekretarja sam nisem več kandidiral, saj mislim, da je prišel čas, da to vlogo prevzamejo mlajše generacije. Za priznanje sem pa vesel, da so opazili, cenili to delo, ki sem ga opravil. Pestro dogajanje se je vedno odvijalo na tej funkciji,« je dejal Franc Očko.

Še kar nekaj prestižnih priznanj je prav tako romalo na Bistriško. Judo klub Impol jih je osvojil za odlične dosežke med klubi v moški konkurenci ter med člani, mladinci in mlajšimi dečki.

Med najboljšimi posamezniki pa je v kategoriji članov odlično drugo mesto osvojil Vito Dragič, prav tako sta priznanji za drugo mesto prejela Timotej Kos (iz Judo kluba Impol) v kategoriji kadetov ter Žan Kostanjšek (iz Judo kluba Oplotnica) med mladinci. (B. Petelinšek, foto: Rok Rakun/ppr.si)