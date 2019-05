Judo: štirje Slovenci do stopničk v Podčetrtku

Včeraj in danes so v Podčetrtku gostili Evropski pokal v judu. S tremi prvimi in štirimi drugimi mesti so bili najboljši Nizozemci. Slovenski tekmovalci so osvojili eno prvo, eno drugo in dve tretji mesti. Najboljši v svoji kategoriji nad 100 kg je bil član bistriškega Impola Vito Dragič, drugo mesto si je priboril član celjskega kluba Z’dežele Sankaku Andraž Jereb (do 66 kg). Tretja sta bila: še ena judoistka celjskega kluba Lia Ludvik (do 63 kg) in član Ljutomera Narsej Lackovič (do 90 kg).

Foto: Facebook