Judo se po zaslugi Oplotničanov vrača v Slovenske Konjice

Judo se vrača v Slovenske Konjice, kjer ustanavljajo sekcijo oplotniškega kluba – predstavitev in prvi vpis za otroke prvih dveh triad osnovnih šol so v petek pripravili v konjiški športni dvorani. “Moramo vedeti, da je judo v Slovenskih Konjicah že bil dokaj uspešen. Na tej podlagi smo se odločili, da ga bomo poizkusili ponovno oživeti,” je ob tem povedal predsednik in trener Judo kluba Oplotnica Peter Vučina, ki bo od začetka tudi vodil treninge v Slovenskih Konjicah. Za zdaj bodo ti enkrat tedensko, in sicer ob petkih.

Kratkoročno si Vučina s svojo ekipo ljudi želi na tatamije spraviti čim več otrok, dolgoročni cilj pa je, če bo dovolj zanimanja za ta šport, da bi v Slovenskih Konjicah ustanovili še klub. Ena od večjih ovir pri tem je trenutno tudi velika zasedenost športne dvorane, v kateri je težko dobiti dodatne termine. (Jure Mernik)

Oglas