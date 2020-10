Judo: pred mladim Oplotničanom najpomembnejša tekma doslej

Poreč bo od 4. do 6. novembra gostil evropsko mladinsko prvenstvo v judu, na katerem bo slovenske barve branilo 13 tekmovalcev (6 fantov, 7 deklet). Drugi dan tekmovanja (5. novembra) bo na tatamije v kategoriji do 81 kilogramov stopil tudi član Judo kluba Oplotnica Alen Vučina. Zanj bo to vrhunec v dosedanji karieri, saj bo prvič nastopil na tako velikem tekmovanju. S kom in kako se je 20-letnik pripravljal na nastop, ter kaj želi pokazati, preverite v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

Celjski klub Sankaku bodo v Poreču zastopali Adam Bergant, Lia Ludvik in Pia Grabar, mariborski Apolon pa Metka Lobnik. (Jure Mernik)

