Judo: največ državnih prvakov ima celjski klub

Judoisti celjskega kluba Z’dežele Sankaku so bili najuspešnejši na sobotnem državnem prvenstvu v Beltincih. Skupaj so si priborili pet zlatih, ter po dve srebrni in bronasti medalji. Državni prvaki v svojih kategorijah so postali: David Štarkel (do 60 kg), Andraž Jereb (do 66 kg), Pia Grabar (do 57 kg), Tina Trstenjak (do 63 kg) in Anka Pogačnik (do 70 kg).

V kategoriji do 90 kg med moškimi je bil najboljši Oplotničan David Kukovica, sicer član mariborskega kluba Branik Broker. V najtežji kategoriji (nad 100 kg) pase je končnega uspeha in naslova najboljšega v državi veselil član Impola iz Slovenske Bistrice, Vito Dragič.

Foto: IJF