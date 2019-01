Judo: jubilejni 50. Pokal Pohorskega bataljona

Jubilejni 50. Pokal Pohorskega bataljona v judu so v soboto organizirali v Slovenski Bistrici. Na tekmovanju za slovenski pokal za člane in kadete ter kadetinje je nastopilo 143 judoistov iz 29 klubov. Zmag so se veselili tudi nekateri člani štajerskih klubov. V članski konkurenci so bili najboljši Lovro Kavčič (Z’dežele Sankaku Celje, do 60 kg), David Kukovica (Branik Broker Maribor, do 100 kg), Enej Marinič (Branik Broker Maribor, nad 100 kg). V kadetski konkurenci so bili najboljši tudi: Janoš Brodej (Z’dežele Sankaku Celje, do 50 kg), Lovro Kavčič (Z’dežele Sankaku Celje, do 60 kg) in Pia Grabar (Z’dežele Sankaku Celje, do 70 kg). Predstavniki domačega Impola so v članski konkurenci osvojili eno srebrno (Žan Markovič, do 73 kg) in štiri bronaste medalje, med kateti pa prav tako eno srebro in dva brona.