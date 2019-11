Judo: državni prvaki so v Celju postali Ljubljančani

Judoisti ljubljanskega Bežigrada so letošnji ekipni državni prvaki. Bli so najboljši na finalnem turnirju 1. slovenske lige v Celju, kjer so v polfinalu s 5:2 premagali Impol iz Slovenske Bistrice, v finalu pa so bili s 6:1 boljši še od najboljšega kluba v rednem delu tekmovanja – celjskega Z’dežele Sankaku. Tretje mesto je pripadlo Impolu, ki je v borbi za bron s 5:2 ugnal TVD Partizan Ljutomer. Ljutomerčane so v polfinalu Celjani ugnali s 6:1. (Jure Mernik)

Foto: Rok Rakun, Judo zveza Slovenije

