Zreško: Jožica in Stanko Vratuša:”Epidemija nas poziva k samooskbri”

Jožica in Stanko Vratuša gospodarita na kmetiji v zreški občini. Menita, da kmetije v času epidemije pridobivajo večje spoštovanje v očeh Slovenk in Slovencev.

Kakšne so razmere na vaši družinski kmetiji? Kako skrbite za varnost med epidemijo?

Naša kmetija leži pet kilometrov iz Zreč, imamo to srečo, da naša vas ni strjeno naselje, tako da neposrednih stikov z drugimi ljudmi nimamo. Delo pri nas poteka normalno. Smo v spomladanskem času, kjer na kmetiji že z veliko vnemo urejamo vrtove, da za samooskrbo pridelamo čim več domače hrane.

Vaša osnovna dejavnost je prireja mleka. Se je pri prodaji mleka kaj zaostrilo, spremenilo?

Mleko oddajamo v mlekarno Celeia, ki še zagotavlja konstanten odkup. Pri nas se pozna samo to, da sta zreška osnovna šola in vrtec zaprta, saj jim sicer dostavljamo mleko. Še vedno mleko vozimo v Lambrechtov dom. Pri tem dosledno upoštevamo vse varnostne zahteve ustanove. Zavedamo se, da je zdravje na prvem mestu, zato smo si sami priskrbeli vsa možna zaščitna sredstva.

Kako pa je z živinorejo in vinogradništvom?

Naša kmetija nima pitancev, zato na vprašanje glede odkupa živine ne morem odgovoriti, drugače pa prodaja mlade živine med rejci in tudi ostale živine poteka normalno. Upoštevamo vsa navodila za preprečevanje širjenja virusa, dokumentacija za živali pa že kar nekaj časa poteka elektronsko. Pri prodaji vina se pozna upad, saj se ljudje ne družijo, nimajo praznovanj, ni piknikov, skratka manj je razlogov, da bi se ljudje lahko družno poveselili. Vendar pozitivno zremo v prihodnost in ob koncu te epidemije bodo ljudje zopet imeli razlog za dobro voljo in veselje.

Mnogi poudarjajo, da nas epidemija poziva, da postanemo prehransko samooskrbni.

Mislim da se miselnost ljudi že spreminja, saj se vedno bolj zavedajo, da je hrana iz vrta ali njive najbolj zdrava, saj je njena pot do krožnika najkrajša. Je pa res, da je ta hrana ponavadi dražja in si jo vsi ne morejo privoščiti. Zato polagam na srce vsem, ki imate možnost, da si posejte in posadite vsaj osnovno zelenjavo. Poleg tega si boste zapolnili čas, pa še uživali boste, ko boste gledali, kako vam rastline vračajo vloženo ljubezen.

(Intervju si v celoti preberite v jutrišnjih NOVICAH)