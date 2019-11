Jožefa Lešnik Hren:”Ustreza mi kombinacija ordinacije in pisarne”

Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Jožefa Lešnik Hren. Z njo smo se pogovarjali o tem, kako se kot zdravnica, direktorica, žena, mama in babica z izzivi sooča v službi ter kako doma.

Ko sem se vzpenjala po stopnicah zdravstvenega doma v drugo nadstropje do vaše pisarne, so me prijetno presenetili motivacijski napisi na stopnicah, s katerimi nas spodbujate k hoji. Res izvirno.

To je zgolj kamenček v mozaiku naših siceršnjih prizadevanj, da bi pri ljudeh prebujali odgovoren odnos do svojega zdravja. Gibanje oziroma hoja sta dobrodošla sopotnika zdravega načina življenja. Do svoje pisarne tudi sama pridno hodim po stopnicah, čeprav bi se lahko peljala z dvigalom.

Kako pa kot zdravnica še sicer skrbite za svoje zdravje?

Manj kot bi najbrž morala. (smeh) No, nekaj pa vendarle storim za dobro počutje in posledično tudi zdravje. Redno zajtrkujem, ker se zavedam, da je zajtrk osnova zdrave prehrane. Pri vzdrževanju telesne teže sicer nisem tako uspešna, kot bi si želela. Nad telovadbo namreč nisem bila nikoli navdušena. Spomnim se, da sem imela telesno vzgojo v gimnaziji enkrat ocenjeno s 3, sicer sem bila odličnjakinja, zato je ta ocena zelo izstopala. Zdaj redno telovadim. Vsako jutro se razgibavam. Prav tako obiskujem vaje pilatesa. In si prizadevam, da bi živela čim manj stre-sno, kar pa mi zaradi narave dela ne uspeva povsem.

Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica ste že vrsto let. Počasi boste zaključi-li peti mandat. Kaj vas trenutno najbolj zaposluje?

V zavodu, ki ima že okoli 130 zaposlenih, dela nikoli ne zmanjka. Kot veste, je za nami po-membna naložba, saj smo nadgradili objekt zdravstvenega doma in tako pridobili prepotrebne dodatne prostore. Zato smo trenutno najbolj zaposleni s preurejanjem prostorov oziroma preselitvami ambulant znotraj zdravstvenega doma.

Prostorsko stisko ste torej odpravili. Ste odpravili tudi vse kadrovske težave?

Prostorske stiske še nismo popolnoma odpravili, še vedno nam manjkajo ustrezni prostori za nujno medicinsko pomoč, laboratorij in pediatrijo. Kljub vsesplošnemu pomanjkanju zdravnikov smo v našem zdravstvenem domu zadovoljni. Naposled imamo dovolj zdravnikov za ambulante družinske medicine. Le še v službi nujne medicinske pomoči bi radi zaposlili kakšnega. Zdaj nujno medicinsko pomoč opravljajo obstoječi zdravniki z nadurami.

In zakaj ga ne zaposlite?

Kar takšnega zdravnika ne uspemo najti. Žal. Tisti zdravniki, ki so navdušeni nad delom na urgenci in imajo radi izzive, se raje zaposlijo v Mariboru in Ljubljani, kjer je urgentnih primerov več. Pri nas jih je bistveno manj. Sicer pa urgentnih zdravnikov tudi tam primanjkuje. Nujna medicinska pomoč namreč ni tako zelo privlačna, da bi z lahkoto napolnili kvoto potrebnih zdravnikov.

Eden od perečih problemov, ki pesti slovenjebistriški zdravstveni dom, je pomanjkanje parkirnih mest. Bo kmalu drugače?

Dodatna parkirišča bi bila še kako dobrodošla. Rešitve še ni na vidiku. Nekateri predlagajo, da bi parkirišče uredili na območju, na katerem so zdaj vrtovi, meni se zdi bolj smiselna gradnja kakšne manjše parkirne hiše. A je vprašanje, če bi bila ekonomsko upravičena.

Voditi zavod z okoli 130 zaposlenimi ni mačji kašelj. Sploh v zdravstvu, kjer vsaka napaka toliko bolj odmeva. Delo z bolniki in njihovimi svojci je posebej občutljivo. So njihove pri-tožbe pogoste?

Vsak, ki dela, dela tudi napake. Toda pritožb v našem zdravstvenem domu ni veliko. Približno deset jih prejmemo na leto. Predvsem zato, ker niso zadovoljni z načinom komunikacije zdrav-stvenega osebja. A vsako pritožbo obravnavamo odgovorno in strokovno.

Čeprav opravljate direktorsko delo, še vedno delate tudi kot pediatrinja. Ste raje v pisarni ali ambulanti?

Ta kombinacija mi pravzaprav ustreza. Polovično sem zaposlena kot direktorica, polovično kot pediatrinja. Delo je zanimivo na obeh področjih. Ko imam že vrh glave papirjev in številk, se prav prileže iti v ambulanto med otroke in mladostnike. In obratno.

Zakaj ste med številnimi specializacijami izbrali prav pediatrijo?

Ko sem zaključevala študij medicine, smo morali mladi zdravniki obvezno dve leti delati v splo-šni ambulanti. V tem času sem ugotovila, da nisem rojena za neko visoko medicino in mi ne-posreden stik z bolniki bolj ustreza. Šele takrat sem se odločila za pediatrijo. In ni mi žal. Opra-vila sem specializacijo iz šolske medicine in se zaposlila v zdravstvenem domu, ki ga danes vodim. Sicer nisem Slovenjebistričanka, odraščala sem v Orehovi vasi. Ko sva se z možem spoznala, tudi on je zdravnik, sva dobila stanovanje v Makolah, kjer sva si uredila družinsko življenje. V Makolah sva živela štiri leta, nato sva se preselila v Slovensko Bistrico. Ko sta sino-va že zaključevala osnovo šolo, pa smo se preselili v Hotinjo vas.

Če primerjate svoje začetke z današnjimi mladimi zdravniki. Je danes težje ali lažje?

Primerjava je kar težka, saj so se razmere v zadnjih 30-ih oziroma 40-ih letih zelo spremenile. Spremenila se je medicinska stroka, ki se izjemno razvija, spremenili so se tudi bolniki. Veliko bolj zahtevni so. V časih mojih začetkov je bilo zaupanje bolnikov v zdravnika bistveno večje kot je danes. Verjeli so nam in upoštevali so naše nasvete. Danes želijo dodatna mnenja spe-cialistov, dodatne preiskave in dodatno diagnostiko. To ni nujno slabo, je pa pogosto nepotreb-no. Razumem tudi, da ljudje danes več vedo, bolj so izobraženi, iščejo informacije po spletu. Toda informacije na spletu so zelo različne, niso vse strokovno utemeljene in pogosto še bolj prestrašijo bolnike. Včasih celo preskušajo zdravnika, češ, ali bo prišel do enakega zaključka kot on. (V celoti si intervju preberite v najnovejši izdaji Bistriških NOVIC).