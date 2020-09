Jože Čakš: »Od nekdaj me zanima zgodovina domačega kraja«

Nekdanji šmarski župan Jože Čakš in direktor šmarske knjižnice leta v pokoju posveča tudi proučevanju zgodovine svojega domačega kraja. Najverjetneje bo napisal knjigo.

Kako ste? Kako vam minevajo dnevi? Ker ste upokojeni knjižničar, predvidevam, da se veliko družite s knjigami?

Sem zelo v redu. Uživam v zasluženem pokoju in se seveda družim s knjigami, časopisi, socialnimi omrežji in ne nazadnje seveda z mojo družino in sorodniki. Dnevi minevajo nenavadno hitro glede na to, da sem mislil, da v pokoju teče čas bolj počasi. Še malo, pa bo dve leti od moje upokojitve. Veliko pa me spomini vodijo v čas mojega službovanja, ko sem z veseljem opravljal delo, ki mi je bilo naloženo, ter izjemne sodelavce, ki niso bili samo sodelavci, pač pa prijatelji in svetovalci. Tako v knjižnici, ljudski univerzi in občini.

Da imate radi Šmarje pri Jelšah, je znano. Katera misel ali podoba, povezana s Šmarjem, pa dandanes najbolj pogreje vaše srce?

Posebej mi je pri srcu podoba našega kraja z gričev na severni in zahodni strani Šmarja pri Jelšah, z vasi Vrh in Močle, ko ti pogled zajame naš kraj s skupino hiš, med katerimi se dviga starodavna župnijska cerkev z enkratnim ozadjem hriba sv. Roka z znamenito kalvarijo in nekje v ozadju zaključuje sliko še čarobno Tinsko. Ali pa pogled s Halerjevega hriba, ko te pogled popelje po šmarski dolini do Boča in Donačke gore. Tu pa me pogled spomni na misel oziroma vzklik cesarja Franca Jožefa, ko je potoval po deželni cesti iz Rogaške Slatine proti Šentjurju leta 1883 in ko naj bi na vrhu tega hriba dejal: » Poglejte to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu!«

Na svojem Facebook profilu redno objavljate zanimive, več desetletij stare fotografije domačega kraja, ob tem pa prestrezate navdušene komentarje vaših sledilcev. Vas je presenetil tako lep odziv?

Kako je potekalo življenje v mojem domačem kraju, kateri so bili ljudje, ki so kraju dajali utrip družbenega in kulturnega življenja, me je zanimalo od otroštva. Vedno sem rad poslušal mamo, očeta pa tudi mamine sestre, ki so se veliko pogovarjali o ljudeh v Šmarju in zgodovini kraja. Moj poklic knjižničarja me je vodil po izjemno lepih poteh spoznavanja lepote literature in širokih obzorij kulture in s tem povezanega spoznavanja tudi zgodovine domačega kraja in okolice. Ena izmed zakonsko določenih nalog osrednjih knjižnic je oblikovanje domoznanske zbirke gradiva, ki se na naša na zgodovino in razvoj kraja, kjer knjižnica deluje. Tako se poleg pisnih virov o kraju zbirajo tudi fotografije, razglednice, letaki, plakati, kasete, vabila in ostali drobni tisk. Kakšno bogastvo skriva naš kraj, sem prvič močneje začutil, ko smo leta 1986 v kulturnem domu pripravili izredno veliko razstavo fotografij našega znanega šmarskega fotokronista Slavka Ciglenečkega pod naslovom »Šmarje, ki ga ni več«. Od takrat dalje sem začel zbirati gradivo o našem kraju. Izjemno veliko popolnitev domoznanske zbirke pa je predstavljala donacija več kot 150 razglednic Šmarja pri Jelšah, vključno s prvo razglednico Šmarje iz leta 1897 in še skoraj 350 razglednic drugih krajev z našega območja, največ Rogaške Slatine.

To zbirko je knjižnici podaril šmarski rojak Viktor Tančič iz Ljubljane. Z njim me je povezal akademski slikar Stane Jagodič, tudi naš rojak, ob velikem praznovanju 760- letnice prve omembe našega kraja, ki smo jo praznovali leta 1996. Pridobitev te zbirke razglednic si štejem za izjemen uspeh in sem družini Tančič nepopisno hvaležen. V knjižnico pa smo pridobili po dedovanju družine Rakež – Majhen, tudi njihovo knjižnico in fotografsko gradivo. Prav tako smo uspeli pridobiti še nekatere fotografije šmarskih družin in posameznikov. Neizčrpen vir so fotografije Slavka Ciglenečkega, katerih del je shranjen v knjižnici. Iz teh zbirk, pa tudi osebnega gradiva, sedaj črpam informacije o kraju, dogodkih in ljudeh in jih objavljam vsaj enkrat tedensko na mojem Facebook profilu. Odziv sledilcev je izjemno velik in s hvaležnostjo do teh objav sledilci pišejo tudi komentarje. Odziv je po svoje presenečenje, čeprav vem, da veliko ljudi zanima krajevna zgodovina.

