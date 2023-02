Jota s kislo repo

Sestavine za 4 osebe:

· 500 g naribane kisle repe

· 5 srednje velikih krompirjev

· skodelica kuhanega fižola

· 2 večji čebuli

· 4 stroke česna

· svinjska mast ali druga maščoba po izbiri

· sol in poper

· žlička mlete rdeče paprike

· 5 lovorjevih listov

· kranjska klobasa ali kos dimljenega mesa

· ocvirki (po želji)

Priprava:

1. korak:

Na žlici masti prepražimo sesekljano čebulo na srednji temperaturi, posolimo, premešamo in pustimo, da malce karamelizira. Nato dodamo sesekljan česen, ko zadiši, dodamo žličko paprike in mešamo kakšnih deset sekund, da se malo popraži.

2. korak:

Dodamo kislo repo ter zalijemo z vodo, da prekrije vso repo. Dodamo olupljen in na manjše kose narezan krompir, solimo (ne preveč, ker je repa že slana) in popramo po okusu ter dodamo lovorjeve liste, ki jih prej malo pomečkamo med prsti, da izločijo več okusa. Premešamo in pustimo, da jed na nizkem ognju vre približno pol ure, nato dodamo na kolute narezano kranjsko klobaso in fižol (lahko iz konzerve) ter kuhamo še kakšnih 15 minut, da se okusi dobro povežejo.

3. korak:

Preden joto postrežemo, lahko nekaj kosov krompirja pretlačimo z vilicami, da se jota primerno zgosti. V majhni kozici stopimo še ocvirke, ki jih nato po želji prelijemo po joti na krožniku. Zraven jote se prileže kos domačega kruha.

Nasvet:

Če bomo v joto dodali prekajena rebrca ali kakšen drug kos dimljenega mesa, lahko tega skuhamo v joti ali posebej, odvisno kako močan okus enolončnice si želimo.

Jota je znana kot tipična tržaška enolončnica, sicer to kraško in furlansko narodno jed pozimi radi kuhamo povsod po Sloveniji.