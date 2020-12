Jogurtova strjenka s kakijevo kremo

Sestavine za 6 kozarcev

Jogurtova strjenka:

300 g navadnega jogurta

80 g sladkorja v prahu (8 žlic)

2 pomaranči

5 listov želatine

300 g sladke smetane

Kakijeva krema:

6 dobro zrelih kakijev

žlica sladkorja

1 vaniljev sladkor

50 ml ruma

Priprava:

korak:

Za jogurtovo strjenko najprej namočimo lističe želatine za 5 minut v hladni vodi.

korak:

V skledi zmešamo jogurt in sladkor v prahu. V manjši kozici segrejemo pomarančni sok. Tik preden sok zavre, kozico odstavimo in dodamo namočene lističe želatine ter premešamo, da se stopi. Mešanico želatine in pomarančnega soka vmešamo v jogurt.

korak:

Skledo z jogurtom postavimo na led in z ročno metlico mešamo, dokler se krema ne začne strjevati. Nato v jogurtovo zmes počasi vmešamo stepeno sladko smetano. Kremo do polovice vlijemo v kozarčke in postavimo v hladilnik.

korak:

Za kakijevo kremo izdolbemo meso kakija, dodamo malo sladkorja (sladkor prilagajamo glede na sladkost kakija in naš okus), vaniljev sladkor in rum ter zmešamo s paličnim mešalnikom. Kakijevo kremo polijemo po jogurtovi strjenki in damo za 2 uri v hladilnik.

