Jezerska kraljica: Je zapletov glede ladje konec?

Razpletel se je eden najdolgotrajnejših sporov med Mestno občino Celje (MOC) in celjskim podjetnikom Robertom Stepišnikom, lastnikom Jezerske kraljice, nekdanjega ponosa Šmartinskega jezera in celjskega turizma. Ladja je zadnja leta ostala privezana v pristanu, saj ni več imela ustreznih dovoljenj, lastnik pa ne dovolj denarja, da bi jo odpeljal na uničenje.

O številnih zapletih v zvezi s tem smo že pisali, zdaj pa so naposled uspeli presekati gordijski vozel, ki bo Stepišniku, ki se je medtem že vrnil v gostinske vode in bo v celjskem hotelu Faraon vodil restavracijo in kavarno pod starim imenom Merx, dalo malo miru za nove poslovne izzive, občini pa za turistične načrte ob jezeru, ki naj bi menda postalo celjsko morje.

Sodna poravnava

A niti na koncu ni šlo brez zapletov. MOC, Robert Stepišnik, družba Pravi Gušt in Društvo vodnih in obvodnih športov Sailor Club Celje so sklenili sodno poravnavo, na podlagi katere se razrešijo vsa dosedanja medsebojna razmerja in spori. »V teku je bilo več sodnih postopkov, ki se po podpisu sodne poravnave ustavijo. Odprto vprašanje je bilo tudi lastništvo in posest objekta ter dveh plovil v pristanu Šmartinskega jezera, kar se prenese v last in posest MOC. Ravno dokončna ureditev teh razmerij s Stepišnikom nam omogoča, da bomo ureditvi Šmartinskega jezera lahko pristopili celostno,« so nam predprejšnjo sredo na občini odgovorili potem, ko smo jih povprašali v zvezi z odkupom plovila in načrti na tem delu.

Sporov čez glavo

Da je sklenjen dogovor, smo izvedeli dva dneva po sodni poravnavi. Po preverjanju pri nekdanjem lastniku nam je ta novico potrdil in dodal, da niti znesek, ki ga bo prejel, ni nobena skrivnost. »V 30 dneh mi mora občina nakazati 17.000 evrov, prevzamejo pa vse. Na tako nizek znesek sem pristal, ker imam sporov in pravd vrh glave, čeravno s to vsoto niti stroškov pravdanja ne pokrijem.« Sprva je namreč računal na slabih sto tisočakov, toliko bi stal odvoz in razrez plovila. Na vmesnih pogajanjih so znesek večkrat oklestili, neuspešno so se dogovarjali o 35, 30 in 25 tisočakih.

Obsežni načrti

Na MOC pojasnjujejo tudi, da načrte glede obstoječih plovil usmerjajo odločbe Pomorske inšpekcije, Inšpektorata za plovbo po celinskih vodah, na podlagi katerih plovba in uporaba teh plovil zaradi trenutne tehnične neustreznosti ni dovoljena. »Lani smo v bližini Brkatega soma postavili javne sanitarije, letos smo v neposredni bližini zgradili skladiščni objekt za športne rekvizite. V naslednjih letih je predvidena izgradnja objekta garderob s tuši. V interesu MOC je, da se prostor ob Šmartinskem jezeru celovito uredi in obiskovalcem ponudi bogate športne in turistične storitve. V načrtu imamo skakalnici za akrobatske skoke v vodo, ‘wake’ vlečnico za smučanje na vodi ter Zeleno raziskovalnico. Območje okoli pristana je v fazi projektiranja, predvideva se umestitev pomolov za izplutje kajakov, kanujev, supov ter pomola, ki bo v bodoče omogočal privez manjšim turističnim plovilom na elektro pogon.«

Položaj ni nikomur koristil

Dogovor je velik preskok, saj se v avgustu, ko smo nazadnje pisali o Jezerski kraljici, pogajanja o možnih načinih prenosa lastništva še niso premaknila z mrtve točke. Status quo bi se lahko vlekel vsaj še tri leta, kar ne bi koristilo nikomur. Tako dolgo namreč, po odločitvi okoljskega ministrstva (sklep o mirovanju), plovila, ki je že tri leta privezano, prej pa je skoraj dve desetletji vozilo turiste, ne bi smeli porušiti. Stepišnik je že pred časom izrazil svoje mnenje tudi glede prihodnje ureditve tega predela jezera. Po njegovem so tam postavili skakalnice za peščico uporabnikov, medtem bi se s kraljico, če bi še lahko plula, lahko popeljal novorojenček, starostnik iz upokojenskega doma in vsi vmes.