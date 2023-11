Ješprenj v solati

Sestavine za 2 osebi:

skodelica ješprenja

1 zelena paprika

250 g češnjevih paradižnikov

2 mladi čebuli ali 1 manjša čebula

kis

olivno olje

sol in poper

malo peteršilja

Priprava:

1. korak:

V slano vrelo vodo stresemo ješprenj. Kuhamo ga dobre pol ure oz. kakor piše v navodilih na embalaži. Ko so ješprenjeva zrna skuhana, odcedimo odvečno vodo in pustimo, da se ohladi.

2. korak:

Medtem ko se ješprenj kuha, operemo in očistimo zelenjavo. Papriko narežemo na majhne

kocke, mlado čebulo na kolutke, češnjevce pa na četrtine.

3. korak:

Narezano zelenjavo zmešamo z ohlajenim ješprenom, po okusu začinimo s soljo in poprom ter zabelimo z oljem in kisom. Če se nam zdi solata suha, lahko dodamo tudi malo vode.

Premešamo ter na koncu potresemo še z nasekljanim peteršiljem.

Izjemno zdrava malica ali kosilo iz kuhanega ješprena in zelenjave je odlična tudi naslednjega dne. Seveda ji lahko dodamo tudi kakšno drugo zelenjavo kot so npr. bučke ali pa kuhan fižol.