Jesensko listje je naravni material, ki izboljša rodovitnost.

Jesensko listje z raznolikimi toplimi barvami vsaj za kratek čas popestri okolico naših dvorišč in vrtov ter pričara prav posebno vzdušje.

Eno najbolj tipičnih opravil jeseni, je pobiranje odpadlega listja. Za večino je to mučno opravilo, saj prinaša bolečine v hrbtu in vratu, najhuje od vsega pa je, da se ga je treba lotiti večkrat na teden. Vendar se trdo delo, ki ga vložite v pobiranje listja, vsekakor obrestuje. Listje je namreč odličen naravni material, ki prinaša izjemne koristi za vaš vrt, če ga uporabite in ne samo odvržete v smeti.

Odpadlo listje izčrpani zemlji daje številne hranilne snovi, ki jih ta po dolgi pomladni in poletni vrtni sezoni še kako potrebuje. Obnavlja naravno sestavo zemlje in tal, saj pomaga pri ponovnem vzpostavljanju pH-ravnotežja. Jesensko odpadlo listje izboljša in poveča število mikrobov ter strukturo zemlje. Listi imajo izjemno sposobnost zadrževanja vode ter ohranjajo vlažnost zemlje.

Iz jesenskega listja lahko naredite sami svoj mulč, saj je odličen vir hranilnih snovi, ki bodo koristile vaši zemlji in vrtninam. Izdelate ga lahko iz pobranega listja, a še bolje bo, če listje skupaj s travo pokosite v višini približno treh centimetrov. Tu še posebej prav pridejo kosilnice za mulčenje. S košnjo in rezanjem boste liste in travo odprli, zato bodo hranilne snovi še hitreje pronicale v tla.

Iz listja lahko naredite tudi zelo bogat kompost. Je namreč bogat vir ogljika, ki ima nepogrešljivo vlogo pri sestavi tega naravnega materiala. V kompost lahko odvržete veje obrezanega drevja, grmičevja in preostalega rastlinja ter plevel, ki vam ostane ob pospravljanju in čiščenju poletnega vrta. Najboljši kompost je narejen iz ene tretjine odpadlega listja, ene tretjine vrtnih in ene tretjine kuhinjskih odpadkov. Da bi bil kompost čim bolj homogen, ga redno mešajte in premeščajte z vilami.

S pobranim listjem lahko obložite zemljo, v katerih imate posajene rože trajnice. Listje namreč deluje kot izolacijska odeja, ki bo vaše rože obvarovala pred hladnimi temperaturami in zimsko zmrzaljo.