Jesensko gnojenje in priprava tal v vrtu

Najpomembnejše jesensko opravilo na vrtu je priprava tal na naslednje sejalno leto. To storimo na zelenjavnem vrtu, v sadovnjaku in vinogradu. Vse do pozne jeseni imamo čas za pospravljanje starih rastlin in urejanje, predvsem pa za gnojenje. To moramo opraviti dovolj zgodaj, da ima pognojena zemlja na razpolago še dovolj toplote, ki jo gnoj potrebuje za postopen razpad.

Z jesenskim gnojenjem ne pretiravamo. Najprimernejše gnojilo za vrt je hlevski oziroma kravji gnoj, konjski, ovčji in kurji. Na kvadratni meter raztrosimo eno zvrhano lopato, kar je dovolj za hranilno bolj zahtevne rastline, kot so buče in bučke, melone, lubenice, kumare, paradižnik, zelje, ohrovt … Zelo malo dodatnega gnojenja (ali sploh nič) potrebujejo vse sorte čebulnic in stročnic. Količino gnoja torej prilagodimo gredicam, nikoli pa ga ne vkopavamo v zemljo, niti ga ne pustimo izpostavljenega soncu in zraku, temveč ga zgolj prekrijemo s tanjšo plastjo zemlje.

Še pozno jeseni lahko sejemo različne sorte zimskih solat, motovilec, špinačo za bogat spomladanski pridelek. Setev zimskih solat lahko opravimo v več terminih, do prvih nizkih temperatur. Do prvega mraza posadimo tudi zimske sorte česna in čebulčka. Gredice za solato pred sajenjem prekopljemo, priporočljivo je zmerno dodajanje dobrega komposta, ne pa tudi hlevskega gnoja.

