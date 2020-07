Jesenskega mednarodnega sejma v Celju NE BO

Jesenskega Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju ne bo. Tako so zjutraj sporočili organizatorji, ki so po posvetovanju s pristojnimi inštitucijami, bili sejem primorani dokončno odpovedati.

Organizatorji pojasnjujejo, da je to v dani situaciji edina smiselna odločitev.

Mednarodni sejem predstavlja osrednjo poslovno-sejemsko prireditev Slovenije. Skupno pa ga obišče več kot 100 tisoč obiskovalcev.

“Leto 2020 si bomo za vedno zapomnili kot leto vseobsežnih pretresov, ki so se prikradli v vsako poro ne le slovenske, temveč tudi svetovne javnosti. Po najboljših močeh smo naše delovanje ohranjali nespremenjeno do zadnjega, a trenutna epidemiološka slika enostavno ne dopušča, da 53. MOS izvedemo v skladu z najboljšim izplenom za vse – razstavljavce, obiskovalce in vse ostale akterje, ki sodelujejo pri organizaciji MOS-a. Vsem namreč želimo nuditi optimalne pogoje, kar pa trenutno žal ni izvedljivo. V prvi vrsti smo odločitev sprejeli zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti, pa tudi zaradi želje, da MOS ohrani kakovostno identiteto, ki omogoča razstavljavcem uspešno promocijo širši javnosti,” so zapisali v Celjskem sejmu in dodali, da trdno verjamejo, da se bo situacija kmalu umirila in takrat bodo na Celjskem sejmu brezpogojno pripravljeni, da razstavljavcem in obiskovalcem ponovno izrečejo iskren pozdrav dobrodošlice.