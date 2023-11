Jesenska zelenjava iz pečice

Sestavine za 4 osebe:

2 korenčka

½ buče maslenke

2 repi

2 rdeči pesi

2 krompirja

2 rdeči čebuli

100 g brstičnega ohrovta

nekaj vejic svežega rožmarina in timijana

sol

70 g masla

malo olivnega olja

Priprava:

1. korak:

Zelenjavo temeljito operemo, lahko jo v mlačni vodi namakamo nekaj minut, nato jo olupimo ali ostrgamo. Krompir, razrežemo na četrtine, bučo, repo, rdečo peso in čebulo pa na podobno velike kose, brstični ohrovt razpolovimo, če so korenčki manjši, pustimo celega, sicer jih razpolovimo.

2. korak:

Zelenjavo stresemo v z oljem namaščen pekač. Iz vejic osmukamo listke rožmarina in timijana ter začinimo še s soljo. Vse skupaj premešamo ter enakomerno razporedimo po pekaču. Maslo narežemo na koščke, ki jih posujemo po zelenjavi. Pekač pokrijemo z alufolijo.

3. korak:

Pečemo v na 180°C ogreti pečici približno 50 minut. Po 15 minutah pečenja odstranimo folijo in zelenjavo premešamo ter pečemo, dokler se lepo ne zapeče. Na koncu za približno 3 minute vključimo še žar funkcijo, da se zelenjava hrustljavo zapeče.

Zelenjava v pečici karamelizira, zato je še okusnejša kot kuhana. Prileže se k pečenim ribam ali mesu, lahko pa je tudi samostojna jed.