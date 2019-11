Jeseni brez prehladov in viroz?

Prehladi, viroza in driska so najpogostejši sopotniki jesenskih dni. Šolarji zvedavo gulijo šolske klopi, najmlajši se razigrano igrajo v vrtcih, dnevi so krajši in hladnejši, kar s seboj prinese tudi, da se več zadržujemo v zaprtih prostorih.

To predstavlja idealne pogoje za hitro širjenje okužb dihal in prebavil, še posebej med mlajšimi otroki.

Naravna odpornost

Preden takoj posežete po prehranskih dopolnilih, poskusite naravno okrepiti svojo odpornost in odpornost otrok. Zajtrkujte in uživajte raznoliko hrano, ki naj bo razdeljena v pet dnevnih obrokov. Vsak dan se odrasli gibajte vsaj pol ure in otroci vsaj eno uro. Pomembno je tudi, da redno zračite prostore in se čim manj zadržujte v nakupovalnih centrih in prostorih, kjer je veliko ljudi.

Umivajmo si roke!

Ali ste vedeli, da so roke najbolj umazan del našega telesa? Roke si je treba umivati večkrat na dan pod tekočo toplo vodo in z milom.

Ob pojavu različnih obolenj je dosledno umivanje rok še posebno pomembno. Odrasli pri umivanju nismo vedno dovolj natančni. Otroci pa se s posnemanjem odraslih največ naučijo. Zato bodimo dober zgled otrokom in z doslednim umivanjem rok poskrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih.

Pijmo čaj z medom!

Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele. Med lahko v manjših količinah uživamo kot dopolnitev uravnotežene prehrane. Do dopolnjenega 1. leta otrokove starosti se med odsvetuje. Lahko pa ga uživajo nosečnice in doječe matere.

Med je treba omejiti tudi pri sladkornih bolnikih, saj je vendarle pretežno sladko živilo.

Če želimo, da med ohrani naravno prisotne zaščitne snovi (encime, vitamine), ga dodamo takrat, ko se čaj že ohladi oz. doseže temperaturo, ki je nižja od 40 stopinj Celzija.

Vnetje ušesa

Vnetje ušesa je pogosta bolezen, posebej pri dojenčkih in otrocih. Do tretjega leta starosti ima vnetje ušesa vsaj enkrat 80 odstotkov otrok. Povzročitelj vnetja je pogosto virus, ki ga antibiotik ne pozdravi, zato vam svetujemo:

– skrbite za prehodnost nosu tako, da večkrat na dan kanete nekaj kapljic fiziološke raztopine v vsako nosnico,

– ob zvišani telesni temperaturi naj zaužijejo dovolj tekočine,

– zaščitite ušesa pred vetrom,

– ne vlivajte ničesar v sluhovod,

– zagotovite otroku počitek,

– čim manj ga izpostavljajte prehlajenim ljudem in

– ne pošiljajte otroka prekmalu v vrtec.

(Mateja Rebernak, vodja Centra za krepitev zdravja Sl. Konjice, za lokalni časopis NOVICE)