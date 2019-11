Je že zacvetel božični kaktus?

Božični kaktus ni zahtevna lončnica, uspešno se prilagodi manjši količini svetlobe, če želimo bujno cvetenje, jo prestavimo na prostor, kjer bo imela več svetlobe.

V primerjavi z drugimi kaktusi, božični potrebuje več vode. Zalivamo ga, ko je prst na otip suha, poleti pa poskrbimo, da je zemlja vedno vlažna. Oktobra popolnoma prekinemo zalivanje, nato pa z novembrom začnemo z majhnimi količinami. Kaktus začne cveteti od novembra do januarja, ko tudi zalivamo normalno. Običajno začnejo božičnemu kaktusu cvetovi odpadati v prvem mesecu novega leta. Takrat kaktus potrebuje počitek na temperaturi od 10 do 12 stopinj Celzija, zalivanje pa ni potrebno. Kaktusu takrat tudi odstranimo izsušene in stare členke.

Ko spomladi začnejo odganjati novi poganjki, začnemo kaktusu počasi dodajati gnojilo.

