Je vaš vrt stolkla toča? Kako ravnati po toči v zelenjadarstvu?

Številni vrtičkarji na Konjiškem in Bistriškem po sobotnem neurju s točo bolj slabe volje gledajo na svoje vrtove. Rastlinam je vedno, po vsakem neurju, treba pomagati – pravi strokovnjakinja Miša Pušenjak iz Kmetijske svetovalne službe. Takole svetuje:

»Ko toča povsem razbije posevek, je žal potrebno posejati novega. V tem smo pridelovalci zelenjave v prednosti pred trajnimi nasadi.

Škoda nastane že, kadar pade nekaj toče med dežjem. Tudi zaradi velikih kapljic dežja, ki so padale pod močnim pritiskom, so vrtnine lahko poškodovane. Te mikro rane pa so potem najpogosteje vstopna mesta za glivice in pogosto tudi bakterije.

Letos bo naknadnih posledic neurij še več, saj je bila neugodna že pomlad in stresne razmere z menjavanjem temperatur in vlage so povzročile, da so rastline precej manj odporne, kakor bi lahko bile. Rastlinam je vedno po vsakem neurju treba pomagati. Možnih ukrepov je več, a najbolj nujno je, da se rane zacelijo in zasušijo čim prej.

1 od 7

Kako ravnati po neurju?

Idealno bi bilo že pred neurjem vrtnine poškropiti s pripravki, ki vsebujejo aminokisline (Algovital, Delfan, Protifert LMW… ali izvlečke morskih alg (Algoplasmin, Phylgreen, …) ali rastlinske izvlečke (Plantonic, Amalgerol, Begreen, …). Res je, da je neurje sicer težje napovedati. Lahko pa ga pričakujete vedno, kadar se konča obdobje visokih temperatur in se napove deževje.

Zato svetujem, da vedno, v primeru take vremenske napovedi, vsaj 24 ur pred spremembo rastline poškropite z zgoraj omenjenimi pripravki.

Prav tako pa takoj po neurju, ko je možno iti v posevek brez dodatne škode (tlačenje mokre zemlje), zaščitite s pripravki na osnovi morskih alg: Amalgerol, Algopalsmin, Phylgreen (hladno stiskana morska alga) … Tukaj imajo prednost pripravki z algami pred tistimi z izvlečki aminokislin. Pripravkom že lahko dodate ustrezne fungicide, bodite pozorni samo na to, da so fungicidi taki, ki preprečujejo tudi gnitja (siva plesen, bela plesen …), ne samo krompirjeve, solatne, bučne … plesni. Vendar je potrebno o tem razmisliti. Če je listne mase premalo, je bolje, da se tako uporabijo samo alge in šele čez nekaj dni, takoj, ko opazimo novo rast, tudi sredstva za varstvo rastlin.

Nekoč ste uporabljali bakrene pripravke, danes jih ne priporočam več, saj vplivajo negativno tudi na obraščanje rastlin. Izjema so le kapusnice, saj vsaka najmanjša poškodba lahko pomeni vdor še ene bakterije (poleg žilavke kapusnic, ki prihaja v rastline preko naravnih odprtin na listih – hidatod) še redka, a dokaj nevarna Erwinia spp. oz. Pseudomonas spp. Ta povzroči mehčanje in gnitje kocena s tem pa sušenje in gnitje listov in rož. Zato je pravilo, da po vsakih poškodbah kapusnic zaradi neurij ob algah uporabite tudi bakrene pripravke. Pri tem pa velja še eno opozorilo, ne smemo jih uporabiti, če se bo zelje rezalo v naslednjih 4 tednih in bo pridelek namenjen predelavi oz. kisanju. Vendar letos to verjetno še ni težava.

Za sušenje ran drugih vrtnin pa so ustreznejši pripravki iz morskih alg, ki vplivajo na celjenje ran in jačajo koreninski sistem. Seveda pa aminokislinski pripravki, če jih imate pri roki, prav tako niso napačni. Šele čez dva ali tri dni pa res uporabimo ustrezen pripravek za varstvo rastlin.

Bodite posebej pozorni tudi na morebitne pojave škodljivcev, posebej na kapusnicah, kjer jih je letos že veliko.

Vsekakor ne pozabite takoj, ko bo to možno, da se ne bo delala dodatna škoda in seveda tam, kjer je še možno iti v posevek, tla prerahljati, okopati. Kjer je možno in še smiselno, je potrebno posevke tudi dognojiti, saj so močni nalivi po večini tudi odplaknili dušik iz koreninske zone. Vendar dognojujemo po koncu vročinskega vala.

Dognojevanje

Seveda je najbolj strokovno, če je dognojevanje izvedeno na osnovi hitrih talnih testov. Vsi, ki ste se kljub dvomom odločili za integrirano pridelavo zelenjave, torej zdaj izkoristite in naredite te teste vam v dobro in s tem izpolnite zahteve.

Zelje potrebuje dušik vso rastno dobo, v času začetka zvijanja glav pa nujno, saj se takrat oblikuje velikost glave. Cvetača in brokoli potrebujeta nujno dušik v začetku tvorjenja rože. Pripravke na osnovi alg (aminokislin) uporabite takoj, preden se lotite čiščenja posevka. Drugače pa je pri plodovkah potrebno potrgati vse poškodovane plodove, če je možno vse plodove, saj potrebujejo rastline vso energijo za celjenje. Paprika, jajčevec in fižol se vedno lepo obrastejo, bučke, kumare je bolje posejati na novo (za sadike seveda), vrežaste buče je včasih smiselno reševati, vedno pa ne. Pri kapusnicah lahko pričakujete velike težave z žilavko in kot sem omenila, tudi drugimi bakteriozami. A če smo dovolj natančni pri varstvu, se dobro obrastejo. Pri korenčku, če ga je toča potolkla, pa razmislite, če je bil že velik, bo namreč prešel v fazo cvetenja, dobil najprej trdo sredico, kar pa ni tržna kvaliteta. Zato ga je včasih bolje izpuliti, seveda če imate ustrezna skladišča ali ga lahko hitro prodate. Podobno velja za čebulo, tudi če še bi popolnoma dozorela.

Kjer je možno in potrebno, je smiselno tudi dognojevanje z dušikom in kalijem. Vendar pa kalij v času trajanja vročinskega vala dajemo samo v fertigacijske sisteme ali ga dodajmo preko listov. V nadaljevanju posvetite veliko pozornost varstvu poškodovanih vrtnin, svetujem tudi redno dodajanje aminokislinskih pripravkov ali pripravkov na osnovi alg ob vsakem varstvu vrtnin, da rastlinam pomagamo.

Pojav bele, sive plesni, bakterijskih obolenj bo letos nevaren ves čas, dokler se zemlja dovolj ne osuši (visoka zračna vlaga) in se temperature ne dvignejo nad 30 stopinj C,« pojasni Kmetijska svetovalna služba: Miša Pušenjak, univ. dipl. inž. kmet.

Več o pripravkih pa na spletni strani:

https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/obvestila/novosti-in-nasveti/objava/id/1287/ukrepi-po-toi-v-zelenjadarstvu