JE KIR KE RIKU? Poharska komedija niza uspehe!

Poharska komedija je za dan mariborske premiere skoraj razprodala štiri velike dvorane v enem najsodobnejših kino središč pri nas. Menda se to še ni zgodilo!

Film ‘Je kir ke riku? Poharska komedija’ še naprej niza uspehe.

Po besedah režiserja in producenta Andreja Pratnemerja je bil njihov film te dni (po neuradnih podatkih) najbolj predvajan slovenski film, ki se je vrtel v kinih, ponekod na Štajerskem pa menda celo najbolj gledan film vseh časov.

Takšne podatke je dobil iz Kina Slovenska Bistrica, kjer pravijo, da je Poharska komedija najbolj gledan film v zgodovini njihovega kina, iz Kina Šmarje pri Jelšah poročajo, da že dolgo niso zaznali toliko zanimanja za kak slovenski film, medtem ko so iz mariborskega Mariboxa ustvarjalcem sporočili, da je Poharska komedija edini film, ki je za dan (mariborske) premiere napolnil štiri velike dvorane. Tri dvorane so povsem razprodane, v četrti pa je le še nekaj prostih sedežev.

Poharci gredo v štajersko prestolnico

V petek, 20. oktobra, bodo Poharsko komedijo skoraj sočasno predvajali v štirih dvoranah enega največjih kino središč v regiji, mariborskega Mariboxa. Ker gre tudi za enega najsodobnejših kinematografov pri nas, kar se tehnologije tiče, so morali ustvarjalci še nekoliko prilagoditi zvok in sliko.

»V takšnih kinodvoranah je izkušnja gledanja filmov povsem drugačna kot v dvoranah, ki tovrstne tehnologije nimajo,« pravi Andrej Pratnemer.

Skupaj z ekipo v štajerski prestolnici napoveduje pravi ‘poharski’ spektakel. Tudi v Mariboru se bo predstav udeležil velik del filmske ekipe, dogodek bo v vsaki kinodvorani povezoval igralec, sicer urednik NOVIC Aleš Mrzdovnik, pripravili bodo kolo sreče, obiskovalce, ki jih bodo tudi pogostili, bosta pri vhodu pozdravila traktorja …

Nove predstave

Ne le na tej strani Trojan, film je dobre odzive dobil tudi na ljubljanskem koncu. Na nedavni predstavi v Dolskem ni manjkalo smeha, ustvarjalci pa poročajo, da gledalci niso imeli težav z razumevanjem filma, saj so tudi kakšno neznano besedo uspeli razvozlati iz konteksta.

Medtem se odpirajo nove predstave v kinodvoranah od Obsotelja do Savinjske doline. Te dni so tudi na Radiu Rogla začeli Štajersko turnejo Poharske komedije z razprodanimi predstavami v Celju, Zrečah in Slovenski Bistrici, medtem ko je za predstavo v Rogaški Slatini na voljo le še nekaj zadnjih vstopnic. Naročniki lokalnih časopisov medijske hiše Novice si z malo sreče lahko film ogledajo brezplačno.

Režiser že snuje nove ideje …

Andrej Pratnemer, ki je film režiral in produciral skupaj z Denisom Vengustom, je izjemno vesel, da komedija med občinstvom žanje dobre odzive, kar mu vliva dodatnega zagona za snovanje novih idej. Pred dnevi je tako na družbenih omrežjih že preveril idejo, ali bi občinstvo pogledalo tudi Poharsko serijo. Prav tako se rojeva ideja o novem filmu, komediji, ki bi nas vrnila nazaj v 80. in 90. leta.

Medtem ko film osvaja občinstvo, pa so ustvarjalci komedije posneli niz krajših zabavnih promocijskih videov, s katerimi vabijo v Turistično destinacijo Rogla – Pohorje, torej na Konjiško, Zreško, Vitanjsko in Oplotniško. Na ogled bodo predvidoma še v tem mesecu.

