JE KIR KE RIKU? Poharska komedija prejela zlato rolo!

Poharska komedija, celovečerni prvenec režiserjev in producentov Andreja Pratnemerja in Denisa Vengusta, je sinoči v Domu kulture Slovenske Konjice prejela zlato rolo.

Da gre za veliko čast, je poudaril Andrej Pratnemer in dodal, da je zlata rola novi dokaz, da so film dejansko ustvarili za ljudi, ti pa so ga vzeli za svojega. Denis Vengust je napovedal, da je priznanje lepa popotnica za nadaljnje projekte, ki jih že načrtujejo.

Filmsko priznanje, ki ga Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljuje za preseženih 25.000 gledalcev, je ustvarjalcem podelil predstavnik Zveze Primož Ledinek, ki je ob podelitvi nagrade dejal: “Ne zgodi se vsak dan, da se podeljuje zlata rola v Sloveniji, zato toliko večji uspeh iz manjše produkcije, ki je obnorela trenutno celo severovzhodno Slovenijo.”



Prijeten dogodek s pohorsko gostoljubnostjo

Ustvarjalcem je voščil tudi župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc in med drugim povedal: “Iskrene čestitke ekipi. To je presežek, ne samo za naše lokalno okolje, ampak tudi širše. Takšni projekti so v teh časih, ki so zahtevni, ki nas na nek način utesnjujejo, potrebni. Rabimo več smeha, več zabave in več druženja.”

Pred podelitvijo zlate role so si film znova ogledali v družbi ustvarjalcev in številnih gostov. Ustvarjalci so poželi bučen aplavz, vsak od njih je nagovoril občinstvo. “Jaz veliko lažje pišem, kot govorim, zato bom kratka: Hvala vsem!” je dejala scenaristka Maja Furman. Prireditev, ki jo je povezovala vodja konjiškega Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič Levart, se je končala v duhu pohorske gostoljubnosti, s pogostitvijo in prerezom torte, kot se za slovesen dogodek tudi spodobi.

Filmska uspešnica srčnih ustvarjalcev

Že po septembrski predpremieri v Slovenskih Konjicah (o tem smo poročali TUKAJ), ko je publika komedijo s stoječimi ovacijami pospremila v svet, je kazalo, da bo prava uspešnica. In zares: film so želeli videti vsi in sprva je bilo precej težko priti do vstopnic, saj so bile praktično vse dvorane, nekatere tudi večkrat na dan, razprodane.

Oktobra so film premierno prikazali v mariborskem kinu Maribox, kjer se dotlej še ni zgodilo, da bi kak film v enem samem večeru napolnil sedem dvoran. Za ta rekord so si ustvarjalci prislužili posebno priznanje (poročali smo TUKAJ). O rekordnem obisku so poročali tudi iz Kina Slovenska Bistrica in Kina Šmarje pri Jelšah.

Poharsko komedijo si je v kinematografih ogledalo več kot 25 tisoč gledalcev, toda dejanska statistika ogledov, če kinodvoranam prištejemo še vse projekcije v številnih kulturnih domovih in drugih dvoranah po Sloveniji, je še precej višja. Ogledalo si ga je vsaj 35 tisoč ljudi.

Ustvarjalce komedije v teh dneh čaka še en prijeten dogodek: prejeli bodo namreč priznanje Občine Slovenske Konjice ob slovenskem kulturnem prazniku.

Poharsko komedijo so ustvarili

Andrej Pratnemer (idejni oče, režiser in producent), Denis Vengust (režiser in producent), scenaristka Maja Furman, tonska mojstra Domen Hohler in Tilen Smiljan, asistenta režije in fotografa Matic Holobar in Urban Dolinšek, maskerki Simona Leva in Jana Hribernik, kuhar na setih Rajko Rebernak in igralci Zala Žvikart Meglič (Ana), Uroš Steklasa (Gašper), Stanka Macuh (Trezika), Aleš Mrzdovnik (Franc ml.), Franc Mažič (Franc st.), Mateja Rebernak (Jolanda), Katja Hatunšek Lesjak (Klavdija), Matej Vučina (gaunar), Domen Sajbert (Štef), Lovro Sadek (Tona), Silvo Pliberšek ( Hanz), Damjan Ratajc (župnik), Aljaž Rozman (ministrant Pepi), Rok Zorko (poštar Pavli), Gojko Jevšenak (posebnež Luka), Petra Mrzdovnik (Anka), Adrijana Hren (sestra Metka), Simon Rožič (reševalec Simon), Denis Vengust (snubec Peter) ter statisti Boštjan Rebernak, Gorazd Rebernak, Peter Greifoner.

Veselimo se novih projektov!

Filmska ekipa počasi končuje zadnjo stran knjige potovanja s komedijo, a vendar je že del ekipe z mislimi pri novem projektu, ki je že v pripravah, da bodo pohorščino še naprej postavljali na velika platna.

Pratnemer je že napovedal, da z ekipo intenzivno dela na svojem drugem celovečernem filmu, ki pa ne bo nadaljevanje Poharske komedije, temveč bo komedija z drugo zgodbo. Koga je povabil k sodelovanju, za zdaj še ostaja skrivnost. (NK, Foto: Matej Nareks/Foto Nareks)