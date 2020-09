Jazzers, mlada glasbena skupina iz okolice Sl. Bistrice

Kdo tvori Jazzers?

Jazzersi so mladi glasbeniki, stari med 13 in 15 let, ki igrajo predvsem jazz glasbo. Bend vodi Ian Pirc, ki igra na saksofon, Jernej Kosajnč igra na kitaro, na bobne igra Andraž Tkavc, Miha Pirc na bas kitaro, v vlogi pevke pa nastopa Nuša Sirk.

V nadaljevanju objavljamo del intervjuja z mladimi glasbeniki …

1 od 3

Zakaj ime skupine Jazzers?

Ian: Za to ime smo se odločili, ker se nam je zdelo najbolj primerno, saj v njem povemo katero zvrst glasbe igramo, torej jazz.

Ali igrate samo jazz?

Jernej: Najraje sicer igramo jazz, še posebej na nastopih. Na vajah pa se v prostem času preizkušamo tudi v izvajanju drugih zvrsti, kot je na primer funk.

Imate kakšno svojo skladbo?

Andraž: Svoje skladbe še zaenkrat nimamo, smo pa naredili nekaj svojih priredb.

Ian: Sam se trenutno učim, kako se uporablja računalniški program za pisanje not, saj sem priredbe do zdaj pisal na roko in za to porabil preveč časa.

Kako je epidemija vplivala na vas in vaše vaje?

Ian: Zaradi epidemije žal nismo mogli imeti skupnih vaj v fizični obliki, sam sem se pa v tem času posvetil učenju in ponavljanju snovi za sprejemne izpite. Vpisal sem se namreč na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Miha: Med epidemijo smo sicer vadili manj, smo pa imeli vsakih nekaj dni sestanke, na katerih je Ian povedal, katere pesmi moramo vaditi doma.

Nuša: Epidemija je sicer zadnje, kar sem si želela,vendar pa je s sabo prinesla tudi kakšno dobro stvar. Mislim, da se je veliko ljudi v tem času naučilo kakšnih novih stvari ali se lotilo novih hobijev, prav tako pa nam je »omogočila«,da smo lahko veliko časa preživeli s svojimi domačimi. Sama sem se glasbi med karanteno posvečala več, kot bi utegnila drugače, če bi šolsko leto potekalo normalno.

Ste morda razmišljali o nastopih preko spleta?

Andraž: O spletnih nastopih sicer še nismo zares razmišljali, smo pa v času karantene posneli skladbo »na daljavo«, torej tako, da se je vsak posnel doma, nato smo pa posnetke združili skupaj.

Jernej: Vsekakor pa te možnosti ne izključujemo, morda pa kakšen spletni nastop izvedemo kdaj v prihodnosti.

Več o Jazzersih pa preberite v septembrski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)