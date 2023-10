Jazz in dobro vino v Zrečah

»To je neverjetno. Četrtek zvečer in na tej čudoviti terasi zbranih toliko ljubiteljev jazza. Tega ni nikjer v Sloveniji,« tako je dogajanje v Zrečah komentiral Tomi Purič. Lahko je bil zadovoljen, saj so mu zbrani po vsaki pesmi namenili res glasen aplavz, pa tudi dejansko je bila terasa Kavarne Črni kos na zreški Srečni ploščadi polna pravih ljubiteljev jazza.

TOMI PURICH TRIO je zasedba izjemnih diplomiranih glasbenikov v klasičnem jazz triu, z njimi pa je v Zrečah nastopila še vokalistka Neža Okorn.

Večer je bil poseben tudi zato, ker je domači mladi vinar Miha Založnik prav te dni odprl pet let star barik modre frankinje Red Lips in prines el vino na degustacijo. Odslej se ga bo pilo v Kavarni Črni kos, polnjeno pa je tudi v steklenice pri Vinih Založnik.

Za jazz v Zrečah so ob Kavarni Črni kos poskrbeli: MKUD Kladivo 11, KUD Vladko Mohorič, fontana Wine Van in galerija Atelje MS. Opogumljeni z dobrim odzivom so napovedali, da še kdaj.