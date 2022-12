Jay Bolk je prvič ločeval beljak od rumenjaka

V Dobrem jutru Radia Rogla sta Peter in Iztok gostila pevca Jaya Bolka, ki se je v studio Radia Rogla pripeljal iz Postojne. Mladi Postojnčan je nedavno izdal novo pesem ‘Z mano pleši ljubi’, za katero je besedilo in glasbo napisal kar sam. Videospot so posneli v okolici Postojne, v njem pa lahko vidimo zelo veliko njegovih prijateljic in prijateljev. Bolk je še povedal, da je navdušen nad starodobniki, zato jih lahko redno videvamo v njegovih videospotih, v aktualnem je vozil mercedes-benz SL iz leta 1974. Iztok in Peter sta mu pripravila izziv, v katerem je moral ločevati beljak od rumenjakov, kar pa je Bolk počel povsem prvič. Kako je izpadlo lahko vidite v videu spodaj.



Oglas