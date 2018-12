Jaslice na Polulah: Božična zgodba iz sena

Medtem ko se Božični Vojnik ponaša z razstavo največjega števila jaslic na enem mestu, pa tudi v Celju nismo od muh. Anita Zorko je namreč na Polulah postavila, po njenih besedah sodeč, največje jaslice v Celju. Jaslice so v naravni velikosti, figure pa so narejene iz sena. Božična zgodba na Polulah, kot jo poimenuje avtorica, je v soju luč zasijala v petek pred božičem. Najprej je sledil blagoslov jaslic, zbrane pa je obiskal še Božiček. Kljub vetrovnemu večeru je bilo prijetno. Jaslice so na ogled predvidoma do te nedelje, pot do njih pa najhitreje najdete tako, da pred bencinskim servisom na Polulah zavijete desno v hrib, pot je označena, in po približno 1500 metrih vožnje boste na cilju.