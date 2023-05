Janeževi upognjenci Albine Fajs, predsednice Aktiva kmečkih žena Slovenska Bistrica

Albina Fajs iz Spodnje Nove vasi je predsednica Aktiva kmečkih žena Slovenska Bistrica. Predstavlja recept za vedno elegantne in odlične janeževe upognjence.

Kaj potrebujemo?

– 4 jajca (jih stehtamo)

– sladkor (kot je teža 4 jajc)

– moka (kot je teža 3 jajc)

– 1 žlica žganja

– 2 žlici belega olja (da so upognjenci bolj gladki)

– janež (najboljši je pobrani in posušeni)

Priprava:

Jajca in sladkor v mešalniku penasto zmešamo, dodamo žganje ter moko. Testo pustimo počivati približno 15 minut.

Pekač namažemo z mastjo in z žlico delamo kupčke, katere posipamo z malo janeža. Pečemo na 200° C do zlatorjave barve. Pečene upognjence ukrivimo in ohladimo v priročnem lesenem stojalu (darilo AKŽ Kebelj) ali v kozarcih.

