Janeževe zvezdice

Sestavine:

1 čajna žlička janeža

150 g masla

250 g pšenične bele moke

150 g sladkorja v prahu

2 jajci

Janež drobno zdrobimo v terilniku. V posodi zmešamo zmehčano maslo, moko, sladkor v prahu, zdrobljeni janež, 1 jajce in rumenjak. Vse skupaj dobro pregnetemo in testo zavijemo v folijo. Damo ga v hladilnik za 1 uro. Testo razvaljamo in z modelčki izrežemo zvezdice. Polagamo jih na pekač obložen s papirjem za peko.

Beljak stepemo in z njim premažemo zvezdice. Za okras jih lahko še tople posujemo s sladkornimi bleščicami, drobljenim janežem, nasekljanimi pistacijami…

Piškote pečemo 12 minut na 180° C.