Janez Cigler Kralj na obisku v Šmarju pri Jelšah in v Rogatcu

Pretekli konec tedna je minil v znamenju obiska ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja, ki se je najprej seznanil z delovanjem Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, svoj obisk pa je zaključil v Rogatcu, kjer je beseda, poleg skrbi za starejše, tekla tudi o enakopravni obravnavi upokojencev.

Pretekli petek se je na obisku domov za starejše, najprej Šentjur in nato še Šmarje pri Jelšah, mudil minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Ministru, ki je uvodoma v stik stopil z nekaterimi oskrbovanci in z njimi izmenjal nekaj besed in izkušenj, so bile s strani direktorice Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordane Drimel predstavljene težave z nepredvideni stroški, ki so domovom nastali zaradi epidemije koronavirusa. »Oba domova, tako Šentjur kot Šmarje pri Jelšah, sta pokazala dobro pripravljenost v tem vmesnem času na morebitni drugi val korona epidemije. Bistveno je to, da domovi imajo izkušnjo prvega vala. Ekipa v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je v prvem valu bila izjemno obremenjena, bila je na udaru, lahko rečemo, da so bili na fronti. Kot minister občudujem in izrekam priznanje ob tem, da so gospe iz ekipe izpostavile, da jih je izkušnja neverjetno povezala, jih utrdila, hkrati pa potrdila, da je to, kar delajo, plemenito delo, saj skrbijo za stanovalce, za njihovo dobrobit in njihovo dostojanstvo. Vsak izmed domov se srečuje s svojimi izzivi, žal pa se po vsem tem srečujejo z likvidnostnimi težavami. Na to težavo smo tudi na sistemski ravno odgovorili s sprejetjem četrtega protikoronskega paketa, kjer smo potrdili 31 milijonov finančnih sredstev za domove, za to, da na interventni način pomagamo tem domovom, da se lahko bolje ekipirajo, bolje pripravijo, kajti ta denar je namenjen kadrovski okrepitvi, da se lahko bolje pripravijo na nove izzive. Teh 31 milijonov bo na voljo za prihodnji dve leti, ključ razdelitve pa bodo določili strokovnjaki v strokovni skupini, ki že delajo na tem, jaz kot minister pa bom usmerjal k temu, da bo denar razdeljen pravično in da podpre domove tam, kjer je trenutno največji manko, to je kadrovski manko,« je dejal minister Cigler Kralj, ki je ob obisku izpostavil, da delovna skupina pripravlja enoten protokol za zajezitev širjenja koronavirusa v domovih za starejše, kjer bo pomembno, da se bo prve okužene v najkrajšem času umaknilo iz domov zato, da se da domu možnost, da vzpostavi rdečo in sivo cono in nato primerno poskrbi za ločitev vseh poti oskrbe za stanovalce, ki so pozitivni.

Minister Janez Cigler Kralj je obisk v naših krajih zaključil v Rogatcu, kjer se je na sestanku pogovarjal o dveh temah. Prva je problematika upokojencev slovenskih državljanov, ki so bili del ali celoten čas zaposleni na Hrvaškem in tam plačevali prispevke. S težavami teh ljudi sta ministra seznanila župan občine Rogatec Martin Mikolič, ki je tudi organiziral obisk ministra in Jelko Pust, predsednik društva, ki se zavzema za enakopravno obravnavo teh upokojencev z drugimi, prisoten je bil še direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež. Drugi del pogovora v Rogatcu, pri katerem sta sodelovali tudi podžupanja Mojca Šmit in direktorica Doma upokojencev Šmarje Gordana Drimel, je bil namenjen varstvu starejših.

Več o obisku ter kakšen primanjkljaj je izredno obdobje prineslo Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah pa v jutrišnji tiskani izdaji Rogaških novic. (K. C.)