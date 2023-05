Jan Plestenjak prvič koncertiral v Oplotnici, na odru tudi moški pevski zbor

Minulo soboto so v Oplotnici priredili večerni koncert Moškega pevskega zbora Oplotnica in Jana Plestenjaka.

Slednji je za Radio Rogla in NOVICE že pred nastopom povedal, da doslej v Oplotnici še ni koncertiral, zato se je sobotnega večera posebej veselil. Z njim je namreč začel novo koncertno turnejo po Sloveniji. Obenem je Jan povedal, da je izjemno vesel, da v teh krajih še gojijo kulturo zborovskega petja. V Oplotnici je, tako kot je za njegove nastope značilno, izvedel svoje največje uspešnice, ki se jih je v 30-letni karieri nabralo zares veliko.

Že pred Janovim nastopom so občinstvo dodobra ogreli in očarali člani domačega Moškega pevskega zbora . Izvedli so več uspešnic, od dalmatinskih do tujih popevk. Topel majski večer je v Oplotnico privabil precej obiskovalcev, ki so na Oplotniški noči uživali.

