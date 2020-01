Jan doma pri devetih srečnicah

Jan Plestenjak in tri največja nakupovalna središča pri nas, Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje, so ob koncu leta poskrbela za nepozabno in neponovljivo doživetje za devet srečnic, ki so si svoj sedež ob Janovem klavirju pri njem doma zagotovile s sodelovanjem v nagradni igri na družabnih omrežjih organizatorjev.

»Več pa ni!« so v en glas pritrdile srečne nagrajenke, oboževalke Jana Plestenjaka, po akustičnem koncertu kar pri njem doma v Strunjanu. Ta neponovljiva zgodba se je začela pisati že leta 2018 z Janovimi koncerti »pri vas doma«, ko je na domovih svojih največjih oboževalk pripravil kar devet akustičnih koncertov v Celju, Mariboru in Ljubljani.

Janov koncert v intimnem vzdušju njegovega doma je tako zaključek edinstvene glasbene zgodbe z Janom Plestenjakom. Dan pred skokom v novo leto se je devet srečnic: Sandra, Tanja in Patricija z mariborskega, Jerneja, Klavdija in Živa s celjskega ter Tjaša, Teja in Špela z ljubljanskega konca, navdušeno pripravljalo na nepozabno pot v Strunjan. Za vseh devet nagrajenk so v nakupovalnih središčih Europark Maribor, Citycenter Celje in Citypark Ljubljana poskrbeli od glave do peta – od pričeske, ličenja in manikire do stilskega svetovanja in nenazadnje darilnih bonov Desetak. Napetost je naraščala ves dan – med pripravami in enkratno vožnjo z avtobusom do Strunjana. In kmalu je sledilo najboljše – srečanje z Janom in sedež »v prvi vrsti« ob klavirju.

V intimnem prazničnem vzdušju Janove hiše sta Jan Plestenjak in Coto postregla s pravo glasbeno poslastico. Janove balade in nekatere priredbe njegovih pesmi, kot jih še nismo slišali, so očarale njegove zveste oboževalke, da so v zelo sproščenem vzdušju z njim tudi zapele.

Klavdiji iz Celja bo ostal dogodek v najlepšem spominu: “Cel večer ni manjkalo smeha ob pripovedih različnih dogodkov in spoznavanju. Zame je bil to nepozaben dan. Vedno sem si Jana želela spoznati v drugačni luči. Tega dne zagotovo ne bom nikoli pozabila in zahvala gre tudi Citycentru Celje, ki mi je vse to omogočil. “

Res odličen koncert, poln smeha in solz, so zaključili z druženjem v Janovi dnevni sobi, kjer ni manjkalo simpatičnih vprašanj oboževalk. Jan in organizatorji pa so poskrbeli za piko na i že tako nepozabnega doživetja. Vse nagrajenke so od Jana dobile v trajen spomin prav poseben dar – steklen zvonček z Janovim posvetilom in podpisom.

Po desetih izjemnih koncertih v domačem vzdušju je Jan Plestenjak svoje občutke strnil takole: »Pravzaprav si ne predstavljam bolj intimnega momenta, ki ga lahko dosežeš, kot če prideš k ljudem domov in oni te pogostijo, ti se z njimi pogovarjaš … Ni muz’ka, samo muz’ka. Pomembno je življenje, pomembni so ljudje, pomembno je druženje. Glasbeniki, ki se ukvarjajo samo z inštrumenti in melodijami, so zame slabi glasbeniki. Glasba je življenje, vsak trenutek. Nekdo je natakar, nekdo kuhar, en je glasbenik, drug zdravnik ali pa učiteljica – in vse to je isto. In ko to razumemo in ko ni preprek, nastane čarovnija. To se je vedno znova zgodilo na naših koncertih.«