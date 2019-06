Jajčevci z mocarelo in baziliko

Sestavine za 4 osebe:

2 večja jajčevca

žlica soli

250 g mocarele

žlica posušene bazilike

1 žlica olivnega olja

20 g masla za pekač

Priprava:

korak:

Jajčevca dobro operemo, jima odrežemo pecelj in narežemo na kolobarje. Kolobarje posolimo z obeh strani in jih pustimo stati pol ure, da oddajo vodo. Nato jih osušimo s papirnatimi brisačkami. Mocarelo narežemo na tanjše rezine.

korak:

V ponvi segrejemo olje in na njem na hitro popečemo jajčevce, po 2 do 3 minute na vsaki strani. Pekač namastimo z maslom, nato vanj razporedimo jajčevce. Na jajčevce položimo rezine mocarele, na koncu vse skupaj potresemo z baziliko.

korak:

Pekač potisnemo v na 180 °C ogreto pečico in pečemo približno 15 minut, da se mocarela stopi in zlato zapeče. Pečeno prilogo nato vzamemo iz pečice in še toplo postrežemo.