Jajčevci na žaru

Sestavine:

2 jajčevca

1 čebula

3 stroki česna

olivno olje

paradižnik (lahko tudi pločevinka pelatov)

sol, poper

ščepec sladkorja

timijan

150 g mocarele

Priprava:

korak:

Čebulo olupimo in sesekljamo. Česen stremo. Oboje prepražimo.

korak:

Dodamo paradižnikove kocke ter kuhamo toliko časa, da tekočina povre. Omako solimo, popramo, dodamo sladkor in timijan. Jajčevce operemo in narežemo na 1 cm debele rezine. Nato jih solimo in pustimo stati 10 minut.

korak:

Jajčevce položimo na vroč žar in jih opečemo z ene strani. Nato jih obrnemo in damo na vsako rezino žličko omake ter na kocke narezano mocarelo. Popečemo jih do konca.