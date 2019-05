Potrebujemo:

400 g otroških keksov

4 jajca

8 žličk sladkorja

500 g mascarponeja

200 ml smetane

500 g jagod

Jagode operemo in očistimo, jih na tanko narežemo in posujemo s sladkorjem. Malo počakamo, da spustijo sok, ki ga odcedimo in prihranimo za kasneje.

Vmešamo rumenjake s sladkorjem in dodamo mascarpone. Beljake stepemo v trd sneg s ščepcem soli. Smetano prav tako stepemo z nekaj sladkorja. Mascarpone z rumenjaki zmešamo k beljakom in smetani.

Kekse pomakamo v sok, ki so ga spustile jagode in jih naložimo v steklen (ali navaden) pekač. Nato nanesemo kremo iz mascarponeja, smetane in jajc, na to še plast jagod, in tako naprej. Zadnja plast je plast kreme, ki jo okrasimo po želji: s kakavom, tanko narezanimi jagodami ali kakšnim prelivom.

Jagodni tiramisu se lahko pripravi tudi v kozarčkih.

Ponudimo dobro ohlajenega.