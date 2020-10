Jabolčne rezine s cimetom

Sestavine za štiri osebe:

4 srednje debela jabolka

sok ene limone

žlica sladkorja v prahu

žlička cimeta

olje za cvrtje

Testo:

2 jajci

žlica ali dve sladkorja

15 dag gladke moke

kozarček ruma

2 dl piva

vanilijev sladkor

ščepec soli

Priprava

korak:

Jabolka olupimo, s posebnim nožem izdolbemo peščice in narežemo na centimeter in pol debele rezine. Jabolčne rezine pokapamo z limoninim sokom, potresemo s sladkorjem v prahu in za pol ure postavimo v hladilnik.

korak:

Jajca, sladkor, moko, rum, vanilijev sladkor, pivo in ščepec soli zmešamo v gladko in penasto zmes.

korak:

Jabolčne rezine pomakamo v pripravljeno testo in jih ocvremo v vročem olju z obeh strani do zlatorumene barve. Ocvrte jabolčne rezine odcedimo na papirnatih brisačkah. Za konec ocvrtke posujemo z dišečo mešanico sladkorja v prahu in cimeta.

Testo sladkamo po okusu z eno žlico sladkorja ali z dvema, če imamo rajši slajše rezine. Namesto sladkorja lahko uporabimo kokosov sladkor, ki ima znatno nižji glikemični indeks.