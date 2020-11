Jabolčne palačinke

250 moke

50 g sladkorja

360 ml mleka ali jogurta

1 pecilni prašek

1 žlička mletega cimeta

2 jajci

Ščep soli

Limonina lupinica

3 bolj kisla jabolka

V skledi zmešamo jajca in mleko. V drugi skledi zmešamo suhe sestavine: moko, pecilni prašek, cimet, sladkor in sol.

Jabolka olupimo in naribamo. V skledo z jajci in mlekom stresemo suhe sestavine in vse skupaj na hitro premešamo, da dobimo enotno maso, v katero vmešamo naribana jabolka in limonino lupinico.

Ponev namastimo s koščkom masla in z žlico polagamo kupčke pripravljene mase, ki in jih z lopatico malo sploščimo, da postanejo podobni majhnim, debelejšim palačinkam.

Ko se palačinke zlato rjavo zapečejo na spodnji strani, jih z lopatico obrnemo in zapečemo še na drugi strani. Palačinke potrosimo s sladkorjem v prahu in še tople postrežemo.

