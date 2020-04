Jabolčna McPie pita Nine Laubič iz Slovenske Bistrice

Sestavine

4 jabolka (seveda domača)

1 žlico rjavega sladkorja (oz. po okusu)

1/2 žličke cimeta

sok ene mandarine ali limone

malo naribanega ingverja

1 žlica koruznega škroba ali pudinga

1 zavitek listnatega testa

2 dcl olja

Nina Laubič pito pripravlja takole:

Jabolka sem olupila in jih zrezala na kockice. Dodala sem vse ostale sestavine (razen testa in olja) in to v nekaj minutah podušila. Proti koncu sem vmešala škrob, ki sem ga prej zmešala v 1dcl vode. Sama sem uporabila jagodni puding, čeprav bi bil odličen tudi vanilijev ali kateri drugi sadni. Če želite nevtralen nadomestek, uporabite samo koruzni škrob.

Testo (sama uporabim že razvaljanega) zrežite na 6 enakih delov. Tokrat sem jaz delala manjše pite, ki so po velikosti primernejši za otroke, zato sem iz enega testa dobila 12 pit. Drugače jih boste naredili 6.

V testo zavijte jabolčni nadev. Dobro stisnite robove. Vse skupaj na hitro ocvrite v maščobi. Jaz sem tokrat uporabila olje, čeprav veliko bolj priporočam kokosovo mast.

Pečene odložite na papir, ki popije maščobo.

Pa dober tek, najboljše so še tople pite!