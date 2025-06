Izteka se čas ugodnejših prijav na 13. Konjiški maraton

Priprave na letošnji Konjiški maraton, ki bo 28. septembra, tečejo dalje. Do 9. junija so še odprte ugodnejše prijave – posamična stane 37 evrov, skupinska 35 evrov (po 9. juniju bosta obe 3 evre dražji).

Kot pripravo na Konjiški maraton bodo tudi letos izpeljali Uniorjev tek. Ta bo na Rogli v nedeljo, 15. junija. Tudi udeležba na 11. izvedbi bo za tekačice in tekače brezplačna, med najboljše pa bodo razdelili lepe nagrade. Spletne prijave, ki jih bolj priporočajo, so že odprte, prijaviti pa se bo možno tudi na dan dogodka na sami lokaciji.

Organizatorji Konjiškega maratona pa medtem že razkrivajo tudi darila, ki jih letos pripravljaj za tekačice in tekače. Kaj bo med drugim v darilni vrečki, lahko preverite v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Sportida