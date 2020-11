Izšla je redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe

Sredi novembra je v Mohorjevi družbi zelo praznično, saj tradicionalno pričakujejo novo Redno zbirko Celjske Mohorjeve družbe. Letos pa je še posebej praznična, saj je Mohorjeva zakorakala v 170. leto delovanja. V zbirki je tudi letos zavitih pet knjig, kupcem jo začeli pošiljati v tem tednu.

MOHORJEV KOLEDAR 2021

Tradicionalni, že 163. koledar najstarejše slovenske založbe, s kalendarijskimi podatki in pestrimi prispevki avtorjev z različnih področij našega življenja po tematskih sklopih.

Giovannino Guareschi: DON CAMILLO IN PEPPONE 8 (Slovenske večernice 170)

Zadnjih 49 zgodb o duhovniku don Camillu in partijskem funkcionarju Pepponeju, nabitih s humorjem, ki v vsakem času brezkompromisno držijo ogledalo sodobni družbi.

Julien Ries: K IZVIROM VERSTEV

Slikovna monografija je izčrpno in celovito delo za širše bralce o izvorih človeške religiozne narave. Študija zgodovinarja religij in kardinala Juliena Riesa (1920–2013) odkriva prisotnost religioznega smisla v človeštvu že od prvega pojavljanja na Zemlji in kaže, da je notranja verska struktura pravzaprav bistvena značilnost človeka: homo religiosus.

Vinko Vasle: ARHIVAR

Kriminalni roman, v katerem se zgodba dramaturško prepričljivo stopnjuje kot v napetem filmu. Domnevna skrivnostna smrt edine priče umora nam razkrije družinsko tragedijo, preiskovanje primera smrti višjega arhivarja pa zločine iz časa po drugi svetovni vojni, ki so zavrteli kolesje usode mnogih ljudi.

Tončka Stanonik: ČASARNICA PRI GOSPE AŽBETI

Slikanica z očarljivo, realistično, a hkrati tenkočutno pripovedjo o dragocenosti časa in krhkosti zdravja, o hvaležnosti in razdajanju, iz katerih se rodi neuničljiva ljubezen.