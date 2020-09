Izjemna situacija: V Vitanju med prvošolci štirje dvojčki in ene trojčice

Vsaka generacija prvošolcev je nekaj posebnega, toda letošnja na Osnovni šoli Vitanje je redkost. Ne zgodi se pogosto, da sta v oddelku dvojčka, kaj šele, da prvi razred na eni šoli obiskujejo kar štirje dvojčki in eni trojčki. Ravno to se je zgodilo v Vitanju. Menda imajo tudi zaradi tega po nekaj letih zopet dva oddelka.

V 34 letih ni bilo česa takega

»Prvič v 34 letih mojega dela na šoli se nam je zgodilo, da imamo v eni generaciji toliko dvojčkov in celo ene trojčke! Zelo smo veseli, da so med nami v takšnem številu. Če jih ne bi bilo toliko, bi imeli v prvem razredu 28 učencev, kar po normativu pomeni en oddelek,« pove ravnateljica Osnovne šole Vitanje Tilka Jakob.

Samo en par dvojčkov je dvojajčnih, ostali, vključno s trojčicami, pa so na prvi pogled videti povsem enako. Zaradi ‘korona razmer’ člani ene družine obiskujejo isti oddelek in za povrh še sedijo skupaj v isti kopi. Kako se znajdejo učiteljice? Kako jih sploh ločijo?

Kako se znajdejo učiteljice?

Razredničarka 1. b Vera Pesjak je povedala, da ji ne pomaga, če imajo oblečena različna oblačila. Prav tako si ne pomaga veliko s sedežnim redom. »Ločim jih po obliki obraza, malo tudi po velikosti, če stojita skupaj. Eden izmed dvojčkov ima očala, drugi pa ne, tako da tam mi tudi to pomaga,« pravi in dodaja, da ima nekoliko več težav pri prepoznavanju dvojčkov in trojčic v 1. a razredu, ki ga ne poučuje. (Z. Motaln)

