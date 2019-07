Izjemen uspeh konjiške gimnazijke

Maruša Marguč iz Gimnazije Slovenske Konjice je na splošni maturi iz predmeta sociologija dosegla najboljši rezultat v državi.

Po podatkih Državnega izpitnega centra je prejela 99 odstotkov vseh točk. Njena profesorica in mentorica, ki jo je pripravljala na splošno maturo iz sociologije in zgodovine je bila mag. Aleksandra Boldin. Maruša je tudi ljubiteljica zgodovine. Tudi na tem področju je letos osvojila izjemen uspeh, in sicer zlato priznanje na državnem tekmovanju. Zanjo se zdaj pričenjajo zaslužene dolge počitnice. Je zelo vedoželjna, zato se te dni z družino odpravlja na potovanje po Egiptu, jeseni pa na študij prava v Ljubljano.